انت الان تتابع خبر سيرين عبد النور: الأمومة شيء عظيم والزواج أخطر حاجة عملتها في حياتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال حلولها ضيفة ضمن بودكاست مع الإعلامية والممثلة إنجي علي، قالت سيرين: "أعظم تجربة في حياتي الأمومة، الأمومة شيء عظيم، وأنا بدعي كل بنت خايفة أنها تتجوز ويبقى عندها عيلة، إنتي عليكي بس تختاري الشخص المناسب، وهتكوني كتير مبسوطة بأنك تكوني أم".وتابعت: "أكتر حاجة خطر عملتها في حياتي الجواز، لأنه زي البطيخة، والحمد لله طلعت حمرا".

وفي بداية اللقاء، سُئلت سيرين عن الفنان الذي تودّ مشاركته في عمل بالمستقبل، لتوجه السؤال بدورها للجمهور الذي اختار الفنانين السوريين تيم حسن ومكسيم خليل، ومن مصر الفنان محمد رمضان.