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من جديد.. رائد الفضاء الإماراتي يوثق صورة من فوق سماء العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صورة نشرها النيادي على حسابة في "تويتر" علق عليها" التقطت هذه الصورة بكاميرا عدستها 400 ملم لطائرة تحلق في سماء العراق أثناء مرورنا فوقها ".

وإضاف، "الطائرات التجارية تحلق عادةً على ارتفاع 10 كم تقريبًا عن سطح الأرض، بينما يفوق ارتفاع محطة الفضاء الدولية هذا الرقم بـ 40 مرة".


والنيادي هو ثاني إماراتي يذهب في رحلة إلى الفضاء، بعد مواطنه هزاع المنصوري الذي استمر لثمانية أشهر في رحلة بمحطة الفضاء الدولية في عام 2019.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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