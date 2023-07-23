انت الان تتابع خبر من جديد.. رائد الفضاء الإماراتي يوثق صورة من فوق سماء العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صورة نشرها النيادي على حسابة في "تويتر" علق عليها" التقطت هذه الصورة بكاميرا عدستها 400 ملم لطائرة تحلق في سماء العراق أثناء مرورنا فوقها ".

وإضاف، "الطائرات التجارية تحلق عادةً على ارتفاع 10 كم تقريبًا عن سطح الأرض، بينما يفوق ارتفاع محطة الفضاء الدولية هذا الرقم بـ 40 مرة".



والنيادي هو ثاني إماراتي يذهب في رحلة إلى الفضاء، بعد مواطنه هزاع المنصوري الذي استمر لثمانية أشهر في رحلة بمحطة الفضاء الدولية في عام 2019.