الرئاسات الأربع تعقد اجتماعاً لبحث ملفات عدة بينها الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - عقدت الرئاسات الأربع، اليوم الأحد، اجتماعاً في العاصمة بغداد لبحث ملفات عدة بينها الموازنة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "عقدت الرئاسات اليوم الأحد اجتماعاً ضم كلا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث مجمل الأوضاع في البلاد وعدد من الملفات المهمة".

ودانت الرئاسات خلال الاجتماع "الإساءة المتعمَّدة للمصحف الشريف والعلم العراقي وترخيص السلطات السويدية ذلك"، وأبدى المجتمعون "دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه الإساءة للمقدسات والأديان".

وأكد المجتمعون بحسب البيان "على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية".

وناقش الاجتماع "ملف قانون الموازنة الاتحادية، وضرورة إكمال تعليماتها ومتابعة المشاريع ونوعيتها والإنفاق وفق الأوليات وبما يلبي البرنامج الحكومي"، وفيما يخص الإقليم أكد الاجتماع على "تطبيق المواد في قانون الموازنة العامة الاتحادية بكافة تفاصيلها التي تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وصرف مستحقاته".

وأكدت الرئاسات، خلال الاجتماع "ضرورة تشريع القوانين التي تضمنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية ومنها قانون العفو العام، والنفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى جملة من مشاريع القوانين المنجزة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب ومنها قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة، وقانون استرداد أموال العراق، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وفي ملف المياه أكد الاجتماع "العمل على متابعته مع دول المنبع بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه"، كما أكد الاجتماع "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات كافة".