انت الان تتابع خبر برشلونة يكشف تطورات إصابة لاعبيه بفيروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البارسا، في بيان رسمي "من المنتظر مشاركة غالبية اللاعبين المصابين في الحصتين التدريبيتين، يوم الاثنين".

وتابع "ستكون هناك حصة تدريبية أخرى للاعبي البلوجرانا قبل مواجهة آرسنال، والتي ستساعد (المدرب) تشافي على استعادة المزيد من اللاعبين".



وبعد إلغاء مباراته الودية الأولى في جولته بالولايات المتحدة، أمام يوفنتوس الإيطالي السبت، بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس معوي، تم إلغاء مران بطل الليجا الذي كان مقررا اليوم لنفس السبب.

وكان الفريق الكتالوني قد نشر، أمس، رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه سيخوض مباراته الثانية في جولته الأمريكية أمام آرسنال، الأربعاء المقبل على ملعب (صوفي ستاديوم) في لوس آنجليس.

ومن جانبه، أبدى رئيس النادي، خوان لابورتا، أسفه الشديد لإلغاء مواجهة "البيانكونيري"، مؤكدا أن الأمر كان بمثابة "ضربة قاسية للغاية".

وقال في هذا الصدد "كانت هناك رغبة شديدة في مشاهدة بطل الليجا، مع التدعيمات الجديدة لهذا الموسم".

ولم يكشف النادي الكتالوني، حتى الآن، عن أسماء لاعبيه المصابين بهذا الفيروس.