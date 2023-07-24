ست لجان نيابية من دون رئاسات ودعوات نيابية لحسمها سريعا

ست لجان نيابية لم تحسم رئاستها لغاية الان، أبرزها الشباب والرياضة والاوقاف والعشائر والثقافة والاعلام والشهداء والسجناء السياسيين، اذ لا تزال يديرها النائب الاكبر سنا بسبب الخلافات والمحاصصة. الانتقائية في حسم اللجان تؤثّر على دور البرلمان في تشريع القوانين ورقابة المؤسسات الحكومية وفق نواب.

بغداد - ياسين صفوان - لم يسمّ البرلمان رئاسة عدد من اللجان النيابية لغاية الان بسبب الخلافات السياسية، فيما يشدد نواب على ضرورة حسمها سريعا لاكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.

محمد يوسف

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