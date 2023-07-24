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رشيد وبلاسخارت يناقشان الأوضاع السياسية والجهود المبذولة بملف النازحين والتغيرات المناخية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وتحدث رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، في مجمل الأوضاع السياسية في العراق ودور الأمم المتحدة والجهود المبذولة في ملف النازحين والمهجرين، فضلا عن التغيرات المناخية، وفق البيان.


وأشار البيان الى، "مناقشة عمل الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها في دعم العراق وتنشيط دورها خاصة في المشاريع التي تبنتها الأمم المتحدة والملفات الإنسانية المتمثلة بحسم ملف النازحين وتيسير عودتهم إلى مناطق سكناهم".
من جانبها أكدت بلاسخارت، "حرص ممثلية الأمين العام للأمم المتحدة على بذل كل ما يمكن ويساعد العراقيين في مختلف المجالات".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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