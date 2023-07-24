انت الان تتابع خبر رشيد وبلاسخارت يناقشان الأوضاع السياسية والجهود المبذولة بملف النازحين والتغيرات المناخية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وتحدث رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، في مجمل الأوضاع السياسية في العراق ودور الأمم المتحدة والجهود المبذولة في ملف النازحين والمهجرين، فضلا عن التغيرات المناخية، وفق البيان.



وأشار البيان الى، "مناقشة عمل الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها في دعم العراق وتنشيط دورها خاصة في المشاريع التي تبنتها الأمم المتحدة والملفات الإنسانية المتمثلة بحسم ملف النازحين وتيسير عودتهم إلى مناطق سكناهم".من جانبها أكدت بلاسخارت، "حرص ممثلية الأمين العام للأمم المتحدة على بذل كل ما يمكن ويساعد العراقيين في مختلف المجالات".