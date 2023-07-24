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الكشف عن مغادرة الطاقم الدبلوماسيّ الدنماركي للأراضي العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية، ورد لـ الخليج 365، أن "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد، غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين".

وكانت قد أقدمت مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، اليوم الاثنين، على إحراق نسخة من القرآن وتدنيس علم العراق، أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.


وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لمجموعة أطلقت على نفسها اسم "Danish Patriots"، كانت قد نظمت مظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث بثت الأحداث مباشرة على Facebook.

وتظاهر الآلاف من العراقيين في بغداد يوم السبت الماضي، احتجاجا على تدنيس القرآن في السويد والدنمارك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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