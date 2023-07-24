انت الان تتابع خبر السوداني يجتمع مع نظيره الأردني في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "وأجرى مراسم استقبال رسمية للضيف، عُزف خلالها النشيدان الوطنيان، واستعراض حرس الشرف".

وفور انتهاء مراسم الاستقبال، عقد السوداني، وفق البيان، "اجتماعاً ثنائياً مع الخصاونة، فيما ستبدأ بعد ذلك المباحثات الرسمية بين الجانبين، ضمن الاجتماعات الموسعة للّجنة العراقية الأردنية المشتركة، التي ستتناول عدداً من الملفات الاقتصادية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".