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بدء المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامية لمجلس الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أن "المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة بدأت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة".

وعصر اليوم الاثنين، وصل رئيس الوزراء الأردني، بشر هاني الخصاونة إلى بغداد، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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