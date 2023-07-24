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مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان، في أعقاب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين: "استقبلنا يوم 7 يوليو الرئيس الأوكراني السيد زيلينسكي، وبحثنا معه قضايا جدول الأعمال".

وأضاف: "قدمنا له رؤيتنا بشأن إنهاء الحرب التي تستمر لأكثر من 500 يوم، وأكدنا استعدادنا للإسهام بقسطنا".


يذكر أن زيلينسكي أجرى زيارة لاسطنبول يوم 7 يوليو، في إطار جولته الخارجية التي شملت أيضا جمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفاكيا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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