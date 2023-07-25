انت الان تتابع خبر بالصور.. هكذا تستعد النجف لإقامة "المشاعل الحسينية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لاستعداد العتبة العلوية في النجف لإقامة شعيرة "المشاعل الحسينية" التي تقام في اليوم السابع من محرم.

والمشاعل الحسينية هي شعيرة نجفية تتجمع قرب العتبة العلوية ويتم رش الرمال حتى لا تتلف أرضية صحن مرقد الإمام علي (ع).

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا لغزارة الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي التي جرت فيه، ولعل في مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.