انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة أربع درجات تضرب البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة البصرة .

وأوضح البيان أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:22:36 فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (4) درجة حيث تبعد (22) كم شمال شرق الهارثة من المحافظة".



وأضاف البيان أنه"تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد اي خسائر تذكر".