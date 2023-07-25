مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة "هيمارس" و"ناسماس" وصواريخ "ستينغر" و"جافلين"، وقذائف هاوتزر و32 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر و28 مليون طلقة.

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله، إن "الإدارة ( إدارة الرئيس بايدن ) سترسل ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".

محمد يوسف

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