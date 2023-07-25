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مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله، إن "الإدارة ( إدارة الرئيس بايدن ) سترسل ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".

وتشمل المساعدات الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وطائرات الاستطلاع المسيرة من طراز "هورنت"، حسب الصحيفة.


بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة "هيمارس" و"ناسماس" وصواريخ "ستينغر" و"جافلين"، وقذائف هاوتزر و32 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر و28 مليون طلقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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