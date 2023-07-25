انت الان تتابع خبر تركيا.. زلزال بقوة 5.5 يضرب أضنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب هيئة الكوارث آفاد فإن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 ومركزه منطقة كوزان في ولاية أضنة.

لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر.

تعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين في 6 فبراير 2023، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضًا سوريا.



وبعد تسع ساعات من الزلزال الأول، وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 13:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن عدد ضحايا الزلزالين في تركيا وسوريا تجاوز ال٥١٬٠٠٠ قتيل و١٢٠٬٠٠٠ مصاب.

