توضيح من المحكمة الاتحادية بشأن مواد قانون الموازنة المطعون بها

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنظر هذا اليوم الموافق 25 /7 /2023 الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) الخاصة بالطعن المقدم من الحكومة في المواد: ((2/اولاً/8/ج/6) و(عبارة (بناءً على طلبه ــ المذكورة في المادة 16/ثانياً) و20/سادساً و28/رابعاً/أ، ب و57/اولاً/ج و62/رابعاً و63/ثالثاً و65/ثانياً و70/ثانياً و71 و72 و75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 ـــ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و2024 و2025)".

لم تكد تمضي 3 أسابيع على إقرار البرلمان العراقي قانون الموازنة المالية العامة للبلاد في 12 يونيو/حزيران الماضي، حتى قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.

وكانت الموازنة قد شهدت خلال مراحل إقرارها مخاضا عسيرا حول جملة من المواد القانونية، ثم ما لبث مشروع الموازنة المقدم للبرلمان أن شهد تعديلات برلمانية وإضافة مواد وتعديل أخرى قبل إقرارها، وهو ما حدا بالحكومة ووزارة المالية أن تحذرا البرلمان -في ذلك الوقت- من أنها قد تطعن بالموازنة في حال تمريرها بصيغة مخالفة للنص الحكومي.