انت الان تتابع خبر الدولار يواصل الارتفاع في البورصات العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 154,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.
سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس. سعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 154,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 152,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولار