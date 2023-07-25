انت الان تتابع خبر الدولار يواصل الارتفاع في البورصات العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 154,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 152,250 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولار

