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الدولار يواصل الارتفاع في البورصات العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 154,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 152,250 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولار

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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