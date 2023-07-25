انت الان تتابع خبر الاعدام بحق تاجر مخدرات في بغداد.. هذا ما تم ضبطه بحوزته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حكماً بالإعدام صدر بحق مجرم بعد ان ضبط بحوزته على (39) رزمة من المواد المخدرة (كبتاكون حبوب) بقصد الاتجار بها".

وأشار الى ان "المحكمة اصدرت حكمها وفقاً لاحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".

