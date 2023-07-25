انت الان تتابع خبر أول تعليق من مبابي على عرض الهلال السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلق نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي على مزاح أنتيتوكونمبو بسلسلة من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وسمح باريس سان جرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو على بطل فرنسا لضم هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، حسبما علمت "فرانس برس"، الإثنين، من مصدر قريب من المفاوضات.

وتلقى نادي العاصمة المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

ولا يمكن لعقد مثل هذا أن يتم إلا بموافقة اللاعب، الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

يذكر ان اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف بشأن التعاقد مع باريس سان جرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرا.

بدلا من ذلك، يخطط مبابي بأن يكون حرا في نهاية الموسم المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد.

واستبعد باريس سان جرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان، السبت، وقرر بيعه ما لم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.

وقدم الهلال عرضا قياسيا بقيمة 300 مليون يورو لضم مهاجم مبابي، الإثنين.

وأكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.

