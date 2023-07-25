انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيارة اذربيجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف، ووجه الرئيس علييف، في رسالته، دعوة لفخامة الرئيس لزيارة جمهورية أذربيجان، مؤكدا أن المفاوضات والاجتماعات التي سنجريها خلال الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات وتعميق التعاون لخلق فرص شراكة جديدة".وعبّر الرئيس عن "شكره وتقديره للدعوة الكريمة، مؤكدا تلبيتها في أقرب فرصة".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة تحقيقاً لمصالح البلدين".

بدوره أعرب السفير عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون وبما يؤمّن تطلعات وآمال الشعبين العراقي والأذري في التقدم والازدهار".

