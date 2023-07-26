انت الان تتابع خبر استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين لأولمبياد 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان باخ قال منتصف يوليو الجاري، إنه لن تتم دعوة روسيا ولا بيلاروس بشكل رسمي للمشاركة في أولمبياد باريس وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية تركت الباب مفتوحا أمام الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة بصفة حيادية في الألعاب الصيفية لعام 2024، دون أن يلعبوا تحت اسم بلديهما.



ويقوم باخ بزيارة لمدة ثلاثة أيام إلى العاصمة الفرنسية الأربعاء للاحتفال بانطلاق العد العكسي قبل عام واحد على بداية أولمبياد باريس.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تتم دعوة غواتيمالا أيضا لأولمبياد باريس لأنها موقوفة حاليا من الحركة الأولمبية، بسبب تدخل الحكومة المزعوم في عمل اللجنة الأولمبية المحلية.

