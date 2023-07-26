انت الان تتابع خبر السجن 14 عامًا لمسؤول روسي كبير في الأمن السيبراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، في وقت سابق، إن "القضية تركزت على اتهامات لساشكوف بنقل معلومات سرية إلى جواسيس أجانب".
وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس "غروب-أي.بي"، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية.
وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس "غروب-أي.بي"، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية.