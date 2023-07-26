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السجن 14 عامًا لمسؤول روسي كبير في الأمن السيبراني

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، في وقت سابق، إن "القضية تركزت على اتهامات لساشكوف بنقل معلومات سرية إلى جواسيس أجانب".

وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس "غروب-أي.بي"، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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