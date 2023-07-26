انت الان تتابع خبر السامرائي وطالباني يبحثان مستجدات الساحة السياسية و "حلحلة الإشكالات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل طلباني، في مكتبه ببغداد، اليوم، وبحث معه مستجدات الساحة السياسية".

ونوّه السامرائي إلى "اهمية دعم جهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي"، مؤكداً على "إدامة الحوارات بين الاطراف السياسية كافة لحلحلة الإشكالات وتعزيز الاستقرار والامن".

