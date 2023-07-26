اخبار العالم / اخبار العراق

الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وجرى، خلال اللقاء، "مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدد من المواضيع، منها تخص انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان وعمل مفوضية الانتخابات".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا