انت الان تتابع خبر الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وجرى، خلال اللقاء، "مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدد من المواضيع، منها تخص انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان وعمل مفوضية الانتخابات".

