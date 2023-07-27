انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن الاقتصاد الروسي: لا نرى شروطاً مسبقة لانهياره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوبراين في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "في بداية (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، كانت روسيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم، لا نرى (شروطا مسبقة) لانهيار الاقتصاد الروسي".



من جهته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اقتصاد بلاده سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب، مشددا على أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات.