انت الان تتابع خبر الموت يُغيب ممثل حاكم أبوظبي والامارات تعلن الحداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيان نعي أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية جاء فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".



وبهذه المناسبة، أعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتباراً من اليوم الخميس، وينتهي بنهاية يوم السبت القادم.

ويوم السبت الماضي أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.

