انت الان تتابع خبر التربية تُوافق على صرف مستحقات الملاك التربوي في الكرخ الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري وافق في اثناء اجتماع الملاك الوزاري المتقدم على مقترح مدير عام تربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي بصرف اجور المراقبين للعام الدراسي 2022 من مبالغ صندوق التربية كسلفة تّسددها المديرية العامة للتربية في الكرخ الثانية من موازنة 2023".



وأضافت، ان "سبب التأخر في الصرف يعزى الى عدم وجود تخصيصات مالية في العام الماضي".