انت الان تتابع خبر المالكي يعزي رئيس دولة الامارات بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، قدم تعازيه لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بوفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد ال نهيان".



وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدى ظهر اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وذلك في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

