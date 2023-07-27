انت الان تتابع خبر انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سورياوقالت الوسائل الإعلامية ان "سيارة مفخخة بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة انفجرت بمدينة السيدة زينب شارع كوع السودان والمعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى ووقوع إصابات".

ويذكر انه قبل يومين "أصيب مدنيان بتفجير عبوة ناسفة بدراجة نارية في منطقة السيدة زينب، بريف دمشق.



وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق "دراجة نارية مفخخة انفجرت في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام".