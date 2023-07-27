انت الان تتابع خبر الاثنين المقبل.. اجتماع للتعاون الإسلامي بشأن "تدنيس المصحف" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذاً لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.



كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات رداً على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهراً من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.

وكان المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا، قد أحرق، قبل أيام، نسخة من القرآن الكريم أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، قبل أن يقوم بدهس نسخة من القرآن وتدنيس علم العراق أمام سفارة بغداد، وقرر العراق بعد ذلك طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد.