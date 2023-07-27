انت الان تتابع خبر ترامب يواجه تهما جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي هذا فيما تجمع العديد من الصحفيين خارج مبنى محكمة واشنطن، حيث من المفترض أن تقرر هيئة محلفين كبرى مسألة توجيه اتهامات رسمية ضد ترامب، تتعلق باقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.ونقلت "NBC" عن عدة مصادر لم تسمها قولهم: "التقى محاميا ترامب تود بلانش وجون لاورو بالمدعين العامين في مكتب المستشار الخاص جاك سميث، حيث تم إبلاغهما بأن يتوقعا توجيه اتهامات جديدة لموكلهما دونالد ترامب".

وكان مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي يحقق في أحداث 6 كانون الثاني خلال فترة الأغلبية الديمقراطية، ونتيجة للتحقيقات قدم الكونغرس توصياته لوزارة العدل بتوجيه عدد من التهم ضد ترامب، من بينها التحريض على الفتنة. في حين أن ترامب يصر على براءته.

في 6 كانون الثاني 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وتسببت أعمال الشغب حينها بمقتل متظاهر وشرطي، بالإضافة لوفاة ثلاثة آخرين لأسباب لا علاقة لها بالعنف.

وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صادق أعضاء الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، ألقت الأجهزة الأمنية الأميركية القبض على مئات الأشخاص لمشاركتهم في الاقتحام.

