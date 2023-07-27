اخبار العالم / اخبار العراق

السويد تسمح بحرق "التوراة" امام السفارة الإسرائيلية غدا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر السويد تسمح بحرق "التوراة" امام السفارة الإسرائيلية غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المنظم في طلبه أنه يعتزم "إحراق التوراة بولاعة".

ووصف هذا الإجراء بأنه "مطالبة بحقوق الأطفال في السويد التي يتم انتهاكها بشكل منهجي"، وسيشارك فيها أربعة أشخاص.

وتدرس شرطة ستوكهولم الآن عدة طلبات للاحتجاج، تضمنت نية بحرق الكتب المقدسة، بينها حرق القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية.


وأشارت الوسائل إلى أن "رجلا يبلغ من العمر 50 عاما عبر عن نيته بتنظيم مظاهرة وإحراق الإنجيل في جزيرة ريدارهولمن في ستوكهولم".

كما تقدمت سيدة في الثلاثينيات من عمرها بطلب لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية، تخطط خلالها لإحراق نصوص دينية والعلم الإيراني.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا