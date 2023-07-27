انت الان تتابع خبر تطورات جديدة تخص "حرائق الغابات" في الجزائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، عن توقيف 12 مشتبها فيهم على إثر اندلاع حرائق الغابات في عدة ولايات.



وأضاف أنه "تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور، الأخضرية، أقبو، الحروش، القل وتمالوس، من أجل معالجتها على مستوى هذا القسم المتخصص".