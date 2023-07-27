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بالصور.. "المشاعل الحسينية" تضيء ليل النجف

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بغداد - ياسين صفوان - والمشاعل الحسينية هي شعيرة نجفية تتجمع قرب العتبة العلوية ويتم رش الرمال حتى لا تتلف أرضية صحن مرقد الإمام علي (ع).

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا لغزارة الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي التي جرت فيه، ولعل في مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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