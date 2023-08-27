انت الان تتابع خبر الثروة تتعلق بالوقت أكثر من المال.. أربعة كتب لتصبح مليونيراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جوناثان هو المؤسس المشارك لموقع "Parent Portfolio"، وهو موقع إلكتروني يساعد العائلات على تعلم كيفية تنمية الثروة وتربية أطفال مسؤولين مالياً.

واستعرض في مقال لشبكة "CNBC"، كيف وجد أن دروس الحياة التي نتعلمها من الكتب تساعدنا على تحقيق أهدافنا بشكل أسرع، خاصة عندما توضح لنا كيفية عدم تكرار أخطاء الآخرين.



وفيما يلي 4 كتب يقول إنها ساعدته على الثراء:

1ـ "الأب الغني والأب الفقير" لروبرت كيوساكي

أكبر درس: الثروة تتعلق بالوقت أكثر من المال.

كيوساكي رجل أعمال ألف 27 كتاباً عن التمويل الشخصي. وفي كتابه "الأب الغني، الأب الفقير"، يقترح أن نحول تفكيرنا من "لا أستطيع تحمل تكاليفه" إلى "كيف يمكنني تحمله؟".

وكان لهذا المنظور القوة الدافعة لـ "جوناثان" إلى البحث عن حلول للعقبات، بدلاً من التفكير في أن شيئاً ما بعيد المنال.

وخلافاً للسائد، فإنه اكتشف أن الثروة لا تتعلق بكمية الأموال التي يجنيها الشخص. ولكن الثروة هي مقدار الوقت الذي يمكن أن يشتريه المال. وقادته هذه الفكرة إلى متابعة المزيد من مصادر الدخل السلبية (الدخل الذي لا يتطلب متابعتك باستمرار لجنيه)، مثل موقع الويب الخاص بك والأعمال العقارية.

2ـ "مؤسسة الأسطورة الإلكترونية" بقلم مايكل إي. غربر

الدرس الأكبر: أنك تريد العمل في مشروعك، وليس أن تتعثر في العمل فيه.

غربر هو مدرب أعمال ورجل أعمال. وفي كتابه "The E-Myth Enterprise"، يقول إن أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الأعمال هو تولي الكثير من المهام، مثل العمليات اليومية، مما يؤدي إلى الإرهاق.

وقال جوناثان: "عندما بدأت أنا وزوجتي موقع Parent Portfolio لأول مرة، وهو موقع ويب يساعد العائلات على تعلم كيفية تنمية الثروة، قمنا بإدارته بأنفسنا. لقد فعلنا كل شيء بدءاً من التصميم وحتى إنشاء المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

"ولكن بمجرد أن بدأنا في تحقيق الإيرادات، أنشأنا إجراءات تشغيل موحدة وقمنا بتعيين كتاب مستقلين ومساعدين افتراضيين، مما سمح لنا بالتركيز على فرص النمو الأخرى".

3ـ "المستثمر العقاري المليونير" بقلم غاري كيلر

أكبر درس: المال يضخم شخصيتك بالفعل.

أسس كيلر شركة كيلر ويليامز العقارية، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم. في كتابه "المستثمر العقاري المليونير"، يرى أن المال لا يجعل الناس أشراراً. وبدلا من ذلك، فهو يضخم هويتهم الحالية.

وإذا كان لدى شخص ما عادة إنفاق سيئة بالفعل، فمن المرجح أن يؤدي امتلاك المزيد من المال إلى إغرائه بإنفاق المزيد. بينما إذا كان الشخص محسناً ويحب مساعدة الناس، فإن الحصول على المزيد من المال يمنحه المزيد من الفرص لفعل الخير.

وينصح "جوناثان" بمحاولة الميل نحو الأخير.

4ـ "المحاضرة الأخيرة" بقلم راندي باوش

الدرس الأكبر: لا تخف من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان "باوش" أستاذاً لعلوم الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، وتم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس. وفي عام 2007 ألقى محاضرة بعنوان "تحقيق أحلام طفولتك". الحديث مؤثر للغاية، خاصة مع العلم أنه توفي عام 2008 عن عمر يناهز 47 عاماً فقط.

وقال "جوناثان": "بينما كنت أقرأ كتابه "المحاضرة الأخيرة"، ظهر خيط مشترك: لم يكن يخشى أبداً تجربة شيء جديد. لقد أخذت هذه النصيحة على محمل الجد".

وقبل 10 سنوات، اقترحت زوجته شراء شقة وتحويلها إلى عقار للإيجار. لكن بسبب خوفه قدم الأعذار، وندم في النهاية على عدم استغلال الفرصة. ثم، في عام 2019، اشترى أول عقار استثماري وفي غضون عام ونصف اشترى عقارين آخرين. واليوم، يملكان 4 عقارات.

وقال إنه لا يرى أخطائه بمثابة فشل. ولكن تجربة خلقت حياة أكثر ثراءً وسعادة.

