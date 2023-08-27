انت الان تتابع خبر ميتا تعتزم إيقاف تطبيق "مسنجر لايت" على أجهزة الاندرويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى مستخدمي التطبيق بدأوا استقبال رسالة توصيهم باستخدام الإصدار مسنجر بدلا من مسنجر لايت حتى يتمكنوا من مواصلة التحدث مع الآخرين. كما تم حذف تطبيق مسنجر لايت من متجر جوجل بلاي الإلكتروني للمستخدمين الجديد ولن يكون متاحا للمستخدمين الحاليين بعد 18 سبتمبر المقبل.وقال متحدث باسم ميتا "اعتبارا من 21 أغسطس الحالي، سيتم توجيه الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق مسنجر لايت على أجهزة أندوريد لاستخدام مسنجر أو إف.بي لايت لإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق مسنجر">

يذكر أن ميتا التي كانت تعرف في السابق باسم فيسبوك قدمت تطبيق مسنجر لايت لأجهزة اندرويد في 2016 للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزة ذكية أقل قوة. ويتيح هذا التطبيق الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق مسنجر حتى لا يشغل سوى مساحة صغيرة من ذاكرة الجهاز ويستهلك كمية أقل من طاقة معالج الجهاز.

ورغم أن ميتا أطلقت نسخة من التطبيق مسنجر لايت للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، فإنها أوقفت تشغيله على هذه الأجهزة عام 2020.

وبحسب شركة تحليل بيانات سوق الأجهزة المحولة داتا أيه.آي تم تنزيل حوالي 760 مليون نسخة من التطبيق مسنجر لايت منذ إطلاقه في 2016، حيث تعتبر الهند أكبر دولة تستخدم التطبيق تليها البرازيل وإندونيسيا، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز الثامن في قائمة الدول الأكثر تنزيلا للتطبيق.

يأتي إعلان وقف مسنجر لايت على أجهزة اندرويد بعد وقت قصير من إعلان ميتا اعتزامها استبعاد خاصية دعم الرسائل النصية القصيرة من تطبيق مسنجر الشهر المقبل.

وأبلغت ميتا المستخدمين بأنه "لن يكون في مقدورهم استخدام مسنجر لإرسال أو استقبال الرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها عبر شبكات الهواتف الخلوية عندما يتم تحديث التطبيق بعد 28 سبمتبر 2023".