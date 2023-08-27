انت الان تتابع خبر "توتال" الفرنسية تباشر بتنفيذ عقودها الاستراتيجية الأربعة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم الشمخاني، إن "شركة (توتال) فعّلت عقودها الأربعة في الأسبوع الماضي 16 آب الحالي، وبذلك دخل الطرفان وزارة النفط وشركة (توتال) في مرحلة الالتزام بتنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بالنسخة النهائية في شهر تموز الماضي"، مبيناً أن "التحدي الأكبر الذي واجهنا في الفترة الماضية يتصل في كيفية تنفيذ العقود لخلق تنمية نفطية مستدامة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن مشاريع الجنوب المتكاملة، التي تتضمن أربعة مشاريع رئيسة وكبيرة لقطاعي النفط والغاز".وأوضح، أن "عقدي مشروع (جي جي اي بي) بين شركة (توتال) الفرنسية وشركة (نفط البصرة)، من مجموع أربعة عقود، لتطوير حقل أرطاوي، واستثمار 600 مليون قدم مكعب على مرحلتين لحقول الجهد الوطني وحقل مجنون وغاز حقل غرب القرنة 2، إلى جانب تنفيذ مشروع ماء البحر الذي يقوم بإنتاج 5 ملايين برميل لغرض عمليات حقن الماء وديمومة الإنتاج في الحقول النفطية في البصرة وميسان وذي قار".

وأضاف، "أما المشروع الرابع فهو مشروع الطاقة الكهربائية الذي يقوم بإنتاج 1000 ميغاواط، فضلاً عن إطفاء شعلة الغاز المحروق في حقول (أرطاوي، والصبة، واللحيس، والطوبة شمال البصرة) إضافة إلى حقل مجنون العملاق شمال شرق المحافظة"، بحسب الصحيفة الرسمية.

يذكر أن وزارة النفط وقّعت مع شركة "توتال" الفرنسية في أيلول 2021، النسخة الأولى من مجموعة عقود ستراتيجية عملاقة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، وماء البحر بكلفة استثمارية تبلغ 27 مليار دولار لمدة 27 عاماً.

