انت الان تتابع خبر المنتخب العراقي يرفع وتيرة الإعداد لكأس ملك تايلاند.. هذا موعد المباراة الأولى والان مع التفاصيل
2023-08-27 | 09:57
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رفع منتخبنا الوطني لكرة القدم، وتيرة الإعداد ضمن معسكره الداخلي المقام حاليا في العاصمة بغداد تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند بنسختها الـ 49 التي ستقام للفترة من الرابع ولغاية الحادي عشر من أيلول المقبل بمشاركة صاحب الضيافة تايلاند والهند ولبنان بالإضافة إلى أسود الرافدين.
وأشار إلى أن اللاعبين أحمد فرحان وأحمد يحيى وإبراهيم بايش التحقوا بصفوف المنتخب ليعززوا قائمة المدرب كاساس التي اقتصرت في اليوم الاول على تواجد حارسي المرمى جلال حسن وأحمد باسل واللاعبين حسين علي ومهند علي وأمجد عطوان ومناف يونس، إضافة إلى ثلاثي منتخب الشباب علي صادق ومحمد جميل وعبد الرزاق قاسم.
وفي ختام حديثه لفت كريم إلى انه من المؤمل ان يصل مدرب المنتخب خيسوس كاساس إلى البصرة اليوم الأحد ليتابع عن قرب معسكر المنتخب الأولمبي الذي شهد خوض مباراتين تجريبيتين أمام السودان، وتتبقى له مواجهتان أخريان أمام اليمن وعمان يومي غد الاثنين والخميس المقبل، وفقا للصحيفة الرسمية.
يذكر أن صفوف المنتخب الوطني ستبقى منقوصة كون معسكر الإعداد الحالي لا يندرج ضمن أيام "فيفا داي" وبالتالي فإن المحترفين خارج العراق سيتوجهون مباشرة إلى تايلاند قبل موعد انطلاق البطولة بثلاثة أيام.
ومن المؤمل أن يلاقي أسود الرافدين نظيره الهندي في السابع من أيلول المقبل، على ان يلعب الفائز من هذه المواجهة أمام الفائز من لقاء تايلاند ولبنان على المركزين الأول والثاني، أما الخاسران سيتواجهان لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.