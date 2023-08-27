انت الان تتابع خبر إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بعد أغنية "أنت معفنة" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان قد قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إحالتهما للتحقيق، وكتب على صفحته على "فيسبوك": "استجابة لما شاهدته وما أذاعه الزملاء الإعلامي أ / أحمد عبد العزيز والإعلامي أ / محمد موسي قررت تكليف الدكتور / محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً".

وكانت أزمة الثنائي الغنائي قد اشتعلت عندما نشر عمر كمال، برفقة حمو بيكا، مقطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، ما فتح باب الهجوم الحاد تجاههما، واعتبر كثيرون تصرفهما إهانة للمرأة، مطالبين نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق معهما.

وعلق مطرب المهرجانات حمو بيكا على قرار نقيب المهن الموسيقية بتحويله للتحقيق حيث صرح لوسائل إعلام محلية، أنه لم يقصد إهانة أحد أو المرأة بالأخص في أغنية "انتي معلمة" التي تم تغيير كلماتها للمزاح مع الجمهور إلى "انتي معفنة"، حيث إنه قام بتغيير الكلمات للمزاح مع جمهوره، مشيرا إلى أنه طرح الأغنية الأصلية للسيدات منذ فترة طويلة وحققت نسبة نجاح كبيرة.

وأكد "بيكا" أنه يحترم قرارات نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل ونقابته، حيث إنه ينتظر التحقيق معه لإثبات حقيقة الأمر، إذ إن كلمات الأغنية لم تحمل أي إساءة لأي فرد من نوعه، لافتا إلى أنه تم حذف جميع الفيديوهات التي تحمل كلمات "انتي معفنة" من جميع وسائل التواصل الاجتماعي.