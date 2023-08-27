انت الان تتابع خبر بدءاً من أيلول.. تشديد العقوبات ضد أصحاب المولدات المخالفة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد محافظ بغداد محمد جابر العطا، بأن المحافظة كانت قد طالبت مرات عدة بتفعيل العقوبات القانونية ضد أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي تصدرها المحافظة، ليتسنى لها إنزال عقوبات صارمة ووضع حد لمخالفاتهم، مشيرا الى أن مجلس القضاء الأعلى وعلى ضوء هذه المطالبات، وجه باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وعدم الاكتفاء بالتوقيف وفرض غرامات، بل يتعدى الأمر الى رفع العقوبات إلى المحاكم المختصة بما يمنع الخروج بكفالة.في السياق نفسه، أكد أن هذا القرار يمثل دعما للمحافظة بشأن نقل ملف المولدات من الجانب الربحي لمتعهدي المولدات الى الجانب الخدمي للمواطن، منوها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سيطرة واسعة على سعر الأمبير الشهري بشكل يلمسه المواطن، انطلاقا من شهر أيلول المقبل، كون لجان الطاقة التابعة الى المحافظة سيتسنى لها اتخاذ عقوبات كبيرة.

وأفصح العطا عن سعي المحافظة لتحديد سعر ثابت للأمبير لمدة شهرين أو ثلاثة، بعد إعداد دراسة خاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن ساعات تشغيل الوطنية واستمرارية تجهيز الوقود، بما يمكن من السيطرة الكبيرة على هذا الملف، موضحا ان الإجراءات الحكومية خلال موسم الصيف الحالي كانت داعمة لمتعهدي المولدات، بعد تخصيص حصة وقودية شهرية بواقع 45 لترا لكل واحد kv وكذلك شمول 14 ألف مولدة حكومية وأهلية مسجلة بهذه الحصة، مع ضمان توزيعها بشكل انسيابي، فضلا عن زيادة ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي لا يترك مبررا لعدم التزام أصحاب المولدات بتعليمات المحافظة، بحسب الصحيفة الرسمية.

