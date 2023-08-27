انت الان تتابع خبر بدءاً من أيلول.. تشديد العقوبات ضد أصحاب المولدات المخالفة في بغداد والان مع التفاصيل
في السياق نفسه، أكد أن هذا القرار يمثل دعما للمحافظة بشأن نقل ملف المولدات من الجانب الربحي لمتعهدي المولدات الى الجانب الخدمي للمواطن، منوها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سيطرة واسعة على سعر الأمبير الشهري بشكل يلمسه المواطن، انطلاقا من شهر أيلول المقبل، كون لجان الطاقة التابعة الى المحافظة سيتسنى لها اتخاذ عقوبات كبيرة.
وأفصح العطا عن سعي المحافظة لتحديد سعر ثابت للأمبير لمدة شهرين أو ثلاثة، بعد إعداد دراسة خاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن ساعات تشغيل الوطنية واستمرارية تجهيز الوقود، بما يمكن من السيطرة الكبيرة على هذا الملف، موضحا ان الإجراءات الحكومية خلال موسم الصيف الحالي كانت داعمة لمتعهدي المولدات، بعد تخصيص حصة وقودية شهرية بواقع 45 لترا لكل واحد kv وكذلك شمول 14 ألف مولدة حكومية وأهلية مسجلة بهذه الحصة، مع ضمان توزيعها بشكل انسيابي، فضلا عن زيادة ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي لا يترك مبررا لعدم التزام أصحاب المولدات بتعليمات المحافظة، بحسب الصحيفة الرسمية.