انت الان تتابع خبر اعتقال متهمة بسرقة "6 آلاف دولار" من داخل عجلة في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شعبة النصر لمكافحة الإجرام ألقت القبض على امرأة سرقت مبلغا ماليا من عجلة، إذ تم تسجيل إخبار بوقوع جريمة سرقة مبلغ مالي قدره (ستة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي) من داخل عجلة تعود لأحد المواطنين أثناء قيامه بإيصال المتهمة من منطقة الغابات الى منطقة حي الضباط في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".وأضافت: "بعد جمع المعلومات والاستفادة من كاميرات المراقبة تم التوصل الى هوية المتهمة وإلقاء القبض عليها وضبط بحوزتها جزء من المبلغ المسروق قدره (ثلاثة آلاف ومئة دولار أمريكي)".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفها وفق المادة 443 ق ع".