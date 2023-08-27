مبابي يثير الجدل مجدداً.. هل ودع سان جيرمان

واقترن اسم مبابي بمغادرة سان جيرمان هذا الصيف، بعد قراره بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وقيام ناديه بتجميده، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى.

وعقب مباراة لانس، أمس السبت، وفوز سان جيرمان بنتيجة 3-1، وتسجيل مبابي نفسه لهدفين، آثار اللاعب مخاوف جماهير فريقه.