انت الان تتابع خبر مبابي يثير الجدل مجدداً.. هل ودع سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465951-638287497718801819.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-08-27 | 18:16
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أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل حول استمراره في صفوف الفريق الباريسي خلال الموسم الجاري.
واقترن اسم مبابي بمغادرة سان جيرمان هذا الصيف، بعد قراره بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وقيام ناديه بتجميده، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى.
وعقب مباراة لانس، أمس السبت، وفوز سان جيرمان بنتيجة 3-1، وتسجيل مبابي نفسه لهدفين، آثار اللاعب مخاوف جماهير فريقه.
وقام مبابي بنشر حصيلة مسيرته مع باريس سان جيرمان، عبر حسابه على "إنستجرام"، بدون أي مناسبة تذكر.
وعادة ما يقوم اللاعبون بنشر تلك المحصلة، حال تأكد رحيلهم عن فرقهم، وهو ما يثير التكهنات بشأن مستقبل مبابي.
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