انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريقا بمنطقة الشيخ عمر وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بنايه متخذه كـ ورش لتصليح السيارات مقطعة بالواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في منطقة كم الارمن الشيخ عمر وسط بغداد بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علگ".وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بالعديد من فرق الإطفاء التخصصية والساندة لتكافح النيران بعد ان نجحت بأيقاف امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة لموقع الحادث وتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

