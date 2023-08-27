انت الان تتابع خبر لبحث مشاريع الديوانية في الموازنة.. السوداني يرأس اجتماعا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصص لبحث المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية لمحافظة الديوانية في الموازنة العامة الاتحادية، جرى خلاله استعراض المشاريع المخطط لها في المحافظة".وأضاف: "اطلع السوداني على المشاريع المقترحة، وتوزيع هذه المشاريع داخل المحافظة"، وشدّد على "ضرورة إبعاد المشاريع وتنفيذها عن التأثيرات السياسية او الانتخابية، والنأي بالخدمات المقدمة للمواطنين عن أي تدخل سياسي أو محاولة للتوظيف والاستغلال الدِّعائي".

وجدد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان توجيهاته بأن "تركز المشاريع على الأولويات المحددة في البرنامج الحكومي، في مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع الصرف الصحي والماء والكهرباء والصحة والتربية والخدمات العامة".

ووجّه إعماماً إلى جميع المحافظات "بالالتزام بتنفيذ المشاريع التي تتوافق مع البرنامج الحكومي، وعدم تعارضها مع الرؤية الحكومية في أولوية تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المشاريع التكميلية أو الثانوية".

وفي ما يتعلق بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، "بالمباشرة في تنفيذ واستكمال الشبكات الخاصة بالصرف الصحّي في تسعة أقضية ونواحٍ في محافظة الديوانية، كونها تمثل أولوية يتحتم إنجازها بالتزامن مع إتمام باقي المشاريع الخدمية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين".

