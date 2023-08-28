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بالصور.. "المفطح" لإطعام الزائرين في المثنى

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لتقديم طعام للزائرين في محافظة المثنى.

وقدم موكب ام البنين، عشيرة ال صلاب في محافظة المثنى، لحوم الإبل على الارز أو ما يعرف شعبياً بـ"المفطح" وجبات أكل لإطعام الزائرين، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، بحسب القائمين على الموكب.

 

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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