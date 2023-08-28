انت الان تتابع خبر لعنة الإصابات تُلاحق الريال.. تحديد مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغادر فينيسيوس جونيور ملعب بالاديوس بعد إصابته في الدقيقة الـ 18 وشارك بديلًا له المهاجم خوسيلو من على مقاعد البدلاء بقرار من المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وقال الصحفي إيدو أغيري عبر البرنامج: "فينيسيوس جونيور يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، حيث سيغيب عن ريال مدريد لمدة قد تصل لشهر ونصف، وعلى الأقل سيغيب عن 5 مباريات مقبلة، أي أنه لن يكون حاضرًا في كل مباريات شهر سبتمبر المقبل، ومن المحتمل أن يطول غيابه حتى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر بسبب فترتي التعافي والتأهيل".



ومن المؤكد غياب النجم البرازيلي عن مواجهات ريال مدريد ضد كل من خيتافي، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد، ولاس بالماس في الليغا، إضافة إلى الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا

ومن المرجح أن يعود اللاعب للمشاركة مع فريقه بشكل أساسي يوم 22 أكتوبر أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

ولم يعلن النادي بشكل رسمي أي تفاصيل تخص فينيسيوس، لكنه سيخضع للفحوصات الطبية، اليوم الاثنين، لمعرفة طبيعة إصابته ومدة غيابه بالتحديد.

ويواجه ريال مدريد نظيره خيتافي، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ولا تعد إصابة فينيسيوس الأولى بين لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، إذ تعرض الفريق إلى إصابتين قويتين في بداية الموسم، بإصابة تيبو كورتوا حارس الفريق، ثم إيدير ميليتاو مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي.

