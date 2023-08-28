انت الان تتابع خبر مقتل "داعشي" هاجم إحدى النقاط الأمنية في سامراء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد المحاولة اليائسة التي حاولت بها زمر داعش الإرهابي في التعرض على إحدى نقاط السرية الاولى الفوج الثاني لواء الثالث عشر فق ٤ شرطة اتحادية مساء يوم أمس في منطقة القادرية، خرجت قوة بأمرة نائب قائد عمليات سامراء وآمر اللواء المذكور".



وأشار الى "الرد على مصادر النيران وتمشيط المنطقة وتمكنت قطعاتنا البطلة من قتل الإرهابي الذي أطلق النيران"، مبيناً أن "عملية البحث لازالت مستمرة لحد الان".