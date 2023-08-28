انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023".وأضاف، أن "المحكمة الدعوى نظرت بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان (المادة (14) اولاً: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها"، مبيناً ان "البند (ثانياً) منها نصت على انها "يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار".

وأشار الى، أن "الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالأكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات".

