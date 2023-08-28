انت الان تتابع خبر العراق ومنظمة التعاون الإسلامي يبحثان الحركات العنصرية ضد المسلمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال مؤتمر مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلاميّ، حضره مراسل السومرية، ان "اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن حرق القرآن الكريم يعد مهما وطرحنا فكرة استمرار الدعم لمكتب منظمة التعاون الإسلامي الخاص في بغداد ولربما نحوله لمكتب اقليمي ونستمر في الاجتماعات لطرح المبادرات لحلحلة المشاكل العالقة".

واضاف: "بحثنا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القضايا المتعلقة بالحركات العنصرية ضد المسلمين في عدة دول، وفيما يتعلق بهذه الظاهرة الخطرة التي تؤدي للتفرقة والتمييز الديني والعنف".

من جانبه أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين إبراهيم طه خلال المؤتمر، "بموقف الحكومة العراقية إزاء حرق القران الكريم ودعوتها لعقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نهاية شهر تموز الماضي"، لافتا الى "أهمية القرار الذي خرج عن الاجتماع وكان له تأثير مهم في مواجهة هذه الجرائم".