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الدوما الروسي يوجه اتهاماً لأوكرانيا يخص الأطفال

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بغداد - ياسين صفوان - وكوزنيتسوفا هي رئيس مشارك لما يُسمى "اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم أوكرانيا ضد القاصرين" كتبت عبر قناتها على"تلغرام": "ترتكب القوات المسلحة الأوكرانية جرائم بشكل متزايد، بقيامها باستغلال الأطفال، وتجنيد القصر الذين يُطلب منهم إرسال صور أو إحداثيات لمواقع قواتنا، وبعد ذلك يضربون بالمدفعية مواقعنا والمدنيين".

وأوضحت البرلمانية الروسية أنه "عادة ما يتم التجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام عناصر القوات المسلحة الأوكرانية حسابات مزيفة".

وأشارت أنه "يتم إطلاق وعود للقصر بإعطائهم المال مقابل الحصول على معلومات، ولكن بعد ذلك لا يحصلون على شيء"، على حد وصفها.

وتابعت كوزنيتسوفا: "تصرفات القوات الأوكرانية تنتهك بشكل مباشر المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل".

وبحسب البرلمانية الروسية، فإن "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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