انت الان تتابع خبر الدوما الروسي يوجه اتهاماً لأوكرانيا يخص الأطفال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكوزنيتسوفا هي رئيس مشارك لما يُسمى "اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم أوكرانيا ضد القاصرين" كتبت عبر قناتها على"تلغرام": "ترتكب القوات المسلحة الأوكرانية جرائم بشكل متزايد، بقيامها باستغلال الأطفال، وتجنيد القصر الذين يُطلب منهم إرسال صور أو إحداثيات لمواقع قواتنا، وبعد ذلك يضربون بالمدفعية مواقعنا والمدنيين".وأوضحت البرلمانية الروسية أنه "عادة ما يتم التجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام عناصر القوات المسلحة الأوكرانية حسابات مزيفة".

وأشارت أنه "يتم إطلاق وعود للقصر بإعطائهم المال مقابل الحصول على معلومات، ولكن بعد ذلك لا يحصلون على شيء"، على حد وصفها.

وتابعت كوزنيتسوفا: "تصرفات القوات الأوكرانية تنتهك بشكل مباشر المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل".

وبحسب البرلمانية الروسية، فإن "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية".

