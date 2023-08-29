البرلمان يستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي الحالي

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من حسم غالبية مواد قانون النفط والغاز، لا تزال المواد المتعلقة بإدارة الحقول النفطية محط خلاف بين القوى السياسية الامر الذي من شأنه ان يرجئ تمرير القانون خلال الفصل التشريعي الحالي وفق نواب .

لا تطوراتٌ جديدةٌ تحيط بقانون النفط والغاز المعطّل منذ سنواتٍ ، اذ لا يزال في طورِ الاجتماعات السياسية التي عطلت ارساله الى البرلمان الذي يستبعد بلوغه سنَ التشريع خلال الفصل الحالي.

القانون الذي يخدم جميع المحافظات المنتجة للنفط من حيث توزيع الثروات يستدعي اشراك الخبراء والمختصين في الاجتماعات الدائرة حوله لانضاجه مع ضرورة ابعاد الاجندة السياسية من وجهةٓ نظرٍ نيابية .